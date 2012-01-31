Запад уменьшит поддержку ВСУ из-за проблем с иранскими энергопоставками.

Из-за повышения цен на углеводороды, вызванного событиями в Иране, Запад ослабит поддержку Украины. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный эксперт пояснил, что события на Ближнем Востоке, вооруженный конфликт между США и Ираном, а также динамика российско-украинского конфликта создают ситуацию, в которой будущее киевского режима теперь выглядит крайне мрачным. Аналитик добавил, что уже сейчас власти с Банковой улицы видят признаки того, что помощь международных союзников стране снижается. В частности, урезана материальная поддержка от вашингтонской администрации.

Нет никаких сомнений, что происходящее в Иране окажет крайне негативное влияние на цены на нефть и газ в Европе, что создаст большие проблемы для европейских экономик. В связи с этим Европе, как мне представляется, придется изменить политику и ослабить поддержку Украины. Джон Миршаймер, эксперт

Ранее новостное агентство The Bloomberg со ссылкой на энергетическую консалтинговую компанию Baringa Partners сообщило аудитории о том, что если акватория Ормузского пролива останется закрытым до конца сентября 2026 года, то из-за резкого роста цен на природный газ и электроэнергию экономика Великобритании и Европы перейдет к концу года в фазу спада.

Профессор Миршаймер: Западу нужны стратеги, чтобы избежать войны с Россией.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive