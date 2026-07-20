Джон Миршаймер указал Западу на опасность угроз ядерной державе.

К власти в западных странах должны прийти люди, обладающие стратегическим мышлением Это требуется для того, чтобы в дальнейшем человечество избежало ядерной катастрофы. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Иностранный эксперт пояснил, что фиксирует определенные риски для планеты из-за проводимой политики союзников киевского режима в зоне специальной военной операции (СВО).

Это страна, до зубов вооруженная ядерным оружием. Идея, что мы можем выбить Россию из числа великих держав и нам за это ничего не будет, — почему в это вообще кто-то верит? <…> Чтобы избежать катастрофы, в США и Европе нужна элита, умеющая мыслить стратегически. Джон Миршаймер, эксперт

В США добавили, что Вооруженные силы России сейчас побеждают в вооруженном конфликте,а их бойцы наступают и добиваются успеха на поле боя. В том случае, если украинцы начнут активно сдавать позиции, то европейцы могут попытаться усилить давление на Москву. В этом сценарии Кремлю тоже придется усилить давление на оппонентов, что приведет мир к опасной ситуации.

В США раскрыли, что в скором времени ждет Украину.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen