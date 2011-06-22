Джон Миршаймер не понимает, почему Киев отказывается от минимизации ущерба.

Вооруженные силы Украины в настоящее время терпят поражение на поле боя, но киевский режим не стремится сократить ущерб для страны, заключив мир с российским руководством. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Эксперт пояснил, что киевский режим упустил шанс на заключение мира с противником на наилучших для себя условиях в создавшейся ситуации. В частности, властям с Банковой улицы следовало принять нейтральный статус и улучшить свое отношение к России для минимизации потерь. Однако по-прежнему вооруженный конфликт развивается в противоположном направлении.

Если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя — а я думаю, это имеет главное значение, — то увидите, что русские побеждают. Они отбрасывают украинцев. Украинская армия находится в отчаянном положении. <…> В итоге Украина может выйти из конфликта как недееспособное государство-обрубок. Джон Миршаймер, эксперт

Профессор Миршаймер: Украина проигрывает на поле боя, а Запад не может ей помочь.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen