Украина проигрывает на поле боя, и коллективный Запад оказался просто не в силах поставлять необходимое армии киевского режима оружие. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Breaking Points. Эксперт пояснил, что представители вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе и европейские политические элиты не могут обеспечить ВСУ всем необходимым. В частности, страна остро нуждается в ракетах Patriot американского производства, которые предназначены для уничтожения баллистических, крылатых ракет и дронов, прилетающих из России.
Русские наносят удары по украинцам с помощью авиации на высоком уровне, ущерб украинской электросети. <…> При этом <…> русские наступают и одерживают на поле боя победы... Мы слишком много израсходовали оружия в войне с Ираном..
Джон Миршаймер, эксперт
Западный аналитик уверен, что в скором времени Вооруженные силы России будут контролировать всю территорию Донбасса.
Профессор Миршаймер: Запад не может объяснить, чем конкретно ему угрожает Россия.
Фото и видео: YouTube / Breaking Points
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