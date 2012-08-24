"Водоканал" рассказал о работе осадкомеров, защищающих Петербург от подтоплений

Станции равномерно распределены по городу и ближайшим пригородам, обеспечивая плотность до шести постов на один район.

Уже 10 лет в Петербурге функционирует уникальная автоматизированная информационная система (АИС) "Осадки". Проект, реализованный петербургским "Водоканалом" совместно с Росгидрометом и Главной геофизической обсерваторией имени А. И. Воейкова, позволяет отслеживать перемещение дождевых облаков над городом с точностью до конкретного района. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Основу системы составляет сеть из 34 осадкомеров – это самая плотная измерительная сеть среди коммунальных предприятий России. Станции равномерно распределены по городу и ближайшим пригородам, обеспечивая плотность до шести постов на один район. Данные обновляются каждые 5 минут и в режиме реального времени поступают в диспетчерские службы "Водоканала" и Росгидромета.

Благодаря этому специалисты могут видеть точные границы ливня, оценивать его интенсивность и объем выпавшей воды и оперативно направлять аварийные бригады только на те участки, где возникает риск подтоплений, а не патрулировать весь город вслепую.

До внедрения этой технологии метеомониторинг в Петербурге обеспечивали всего 5–9 ручных постов. Информация от них поступала с большой задержкой, уже после того как дождь заканчивался, что вынуждало коммунальщиков работать реактивно. Сегодня точечный цифровой контроль позволяет не только мгновенно реагировать на сверхрасчётные осадки, но и отслеживать наполнение тоннельных коллекторов, прогнозируя свободные накопительные ёмкости. Переход к автоматизированному мониторингу стал ключевым этапом в повышении надежности городской системы водоотведения.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото и видео: Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"