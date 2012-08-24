Прокуратура Петербурга защитила права семьи на благоприятные условия проживания в коммуналке

Один из соседей не проживает в квартире и без согласия других собственников сдает помещение посторонним.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению матери двоих детей. Семья проживает в двух комнатах коммунальной квартиры на 12-й Красноармейской улице. Один из соседей не проживает там и без согласия других собственников сдает помещение посторонним. Арендаторы не участвуют в поддержании чистоты в общих зонах и захламляют кухню и коридор, а также постоянно шумят, рассказали 28 июля в надзорном ведомстве.

Прокурор направлял в суд исковое заявление о признании действий по вселению незаконными и о запрете подселять посторонних в квартиру без согласия всех собственников. Данные требования удовлетворены.

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Фото: Piter.TV