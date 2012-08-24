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Прокуратура Петербурга защитила права семьи на благоприятные условия проживания в коммуналке
Сегодня, 13:00
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Прокуратура Петербурга защитила права семьи на благоприятные условия проживания в коммуналке

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Один из соседей не проживает в квартире и без согласия других собственников сдает помещение посторонним.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению матери двоих детей. Семья проживает в двух комнатах коммунальной квартиры на 12-й Красноармейской улице. Один из соседей не проживает там и без согласия других собственников сдает помещение посторонним. Арендаторы не участвуют в поддержании чистоты в общих зонах и захламляют кухню и коридор, а также постоянно шумят, рассказали 28 июля в надзорном ведомстве. 

Прокурор направлял в суд исковое заявление о признании действий по вселению незаконными и о запрете подселять посторонних в квартиру без согласия всех собственников. Данные требования удовлетворены. 

Ранее на Piter.TV: пожилой петербурженке, получившей перелом на гололеде, выплатят более 260 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коммунальная квартира, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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