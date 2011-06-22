Многоквартирный дом в центре Горловки поражен в результате атаки ВСУ

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Многоквартирный дом поражен в результате атаки Вооруженных сил Украины в центре Горловки в Донецкой народной республики. Соответствующее заявление подписчикам сделал в собственном Telegram-канале местный мэр Иван Приходько.

Вследствие украинской вооруженной агрессии в центре Горловки поражен многоквартирный дом. Иван Приходько, мэр Горловки

Ранее губернатор ДНР Денис Пушилин сообщил через социальные сети о том, что один человек погиб, еще четырнадцать мирных жителей пострадали из-за атак ударных БПЛА противника. В частности, на территории городского округа Дебальцево в поселке Луганское при атаке дронов на автомобиль скончался мужчина. Местные власти выразили соболезнования семье и близким людям жертвы. Также на трассе "Луганск - Светлодарск" при нападении БПЛА врага на рейсовый автобус тяжелые ранения получили женщины 1992 и 1947 годов рождения. Также травмы средней степени тяжести зафиксированы у женщин 1994, 1984 и 1969 г.одов рождения и мужчин 1967, 1963 и 1957 годов рождения. Дополнительно пострадали женщины 1986 и 1974 годов рождения.Известно, что в Светлодарске при атаке на машину тяжелые ранения получил мужчина 1973 года рождения и пострадала женщина 1990 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1958 года рождения. А в Волновахском муниципальном округе пострадал мужчина 1976 года рождения.

Также сообщается о том, что в новом регионе страны повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, четыре автобуса, шесть грузовых транспортных средств и две легковые машины, расположенные в городских округах Горловка, Дебальцево, Торез, Харцызск, Амвросиевском и Волновахском муниципальных округах.

Подразделение "Горыныч" ликвидировало девять боевиков ВСУ в Константиновке.

Фото: Telegram / Иван Сергеевич Приходько