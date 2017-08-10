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Пожар начался в промзоне Уфы в результате атаки беспилотников ВСУ
Вчера, 8:58
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Пожар начался в промзоне Уфы в результате атаки беспилотников ВСУ

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Радий Хабиров объяснил, что пожар тушат специалисты.

Пожар  зафиксирован на территории промышленной зоне в городе Уфа в результате падения беспилотника Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал губернатор Башкирии Радий Хабиров через социальные сети. Российский чиновник пояснил, что из шести БПЛА, которые пытались в ночное время атаковать местные предприятия, успешно удалось сбить четыре дрона противника. Известно, что в настоящее время экстренные службы занимаются ликвидацией последствий возгорания на объекте, где упал один из БПЛА.

Отражена террористическая атака на промышленные предприятия Уфы, один из беспилотников упал в промзоне, возгорание тушат.

Радий Хабиров, глава Башкирии

В 2025 году после падения БПЛА на нефтяном заводе в Башкирии начался пожар.

Фото: Макс / Радий Хабиров

Теги: башкирия, беспилотники, промышленная зона, радий хабиров, регионы, уфа
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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