Пожар начался в промзоне Уфы в результате атаки беспилотников ВСУ

Радий Хабиров объяснил, что пожар тушат специалисты.

Пожар зафиксирован на территории промышленной зоне в городе Уфа в результате падения беспилотника Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал губернатор Башкирии Радий Хабиров через социальные сети. Российский чиновник пояснил, что из шести БПЛА, которые пытались в ночное время атаковать местные предприятия, успешно удалось сбить четыре дрона противника. Известно, что в настоящее время экстренные службы занимаются ликвидацией последствий возгорания на объекте, где упал один из БПЛА.

Отражена террористическая атака на промышленные предприятия Уфы, один из беспилотников упал в промзоне, возгорание тушат. Радий Хабиров, глава Башкирии

В 2025 году после падения БПЛА на нефтяном заводе в Башкирии начался пожар.

Фото: Макс / Радий Хабиров