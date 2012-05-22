После падения БПЛА на нефтяном заводе в Башкирии начался пожар

Беспилотный летательный аппарат упал на территорию нефтяного предприятия в Башкирии, вызвав возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Как сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале, производственная площадка получила незначительные повреждения, погибших и пострадавших нет.
"Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют. Все службы приведены в боевую готовность"
Радий Хабиров
На месте происшествия работают правоохранительные органы, руководство компании и представители Министерства экологии республики. Глава Башкирии отметил, что ситуация находится на постоянном контроле.
Предприятие продолжает работу в штатном режиме. По предварительным данным, атака беспилотника не повлияла на основные производственные процессы. Проводится расследование обстоятельств инцидента и оценка нанесенного ущерба.
Ранее Piter.TV сообщал, что в результате атаки БПЛА в Ленобласти пострадала женщина.
Фото: Telegram / Радий Хабиров
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все