После падения БПЛА на нефтяном заводе в Башкирии начался пожар

Ситуация находится на контроле.

Беспилотный летательный аппарат упал на территорию нефтяного предприятия в Башкирии, вызвав возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Как сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале, производственная площадка получила незначительные повреждения, погибших и пострадавших нет.

"Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют. Все службы приведены в боевую готовность" Радий Хабиров

На месте происшествия работают правоохранительные органы, руководство компании и представители Министерства экологии республики. Глава Башкирии отметил, что ситуация находится на постоянном контроле.

Предприятие продолжает работу в штатном режиме. По предварительным данным, атака беспилотника не повлияла на основные производственные процессы. Проводится расследование обстоятельств инцидента и оценка нанесенного ущерба.

Фото: Telegram / Радий Хабиров