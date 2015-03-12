  1. Главная
В результате атаки БПЛА в Ленобласти пострадала женщина
В результате атаки БПЛА в Ленобласти пострадала женщина

В ночь на 12 сентября в Ленинградской области произошла атака украинских беспилотников. Глава региона Александр Дрозденко поделился новой информацией об инциденте в своём Telegram-канале.

Как отметил губернатор, при уничтожении атакующих дронов и падении фрагментов на жилые постройки в садоводческом товариществе Лужского района пострадала женщина.

Пострадавшая была экстренно госпитализирована в Лужскую больницу в состоянии средней тяжести, проинформировал Дрозденко.

