В Ленобласти 12 сентября уничтожили более 30 беспилотников

Обломки упали в нескольких районах региона, в Приморске загорелось одно из судов.

Около двух часов ночи 12 сентября в Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве. Подробностями прошедшей ночи в своем Telegram-канале поделился губернатор Александр Дрозденко.

Ночью силы ПВО работали по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. В ряде мест зафиксировано падение обломков.

По данным на 6 утра, отражение атак беспилотников продолжается. Силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА.

В Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет.

В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения.

Также зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет.

В порту Приморск в 6:26 ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет. В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: unsplash (Félix Besombes)