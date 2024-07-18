Возгорание в Усть‑Луге после атаки БПЛА локализовано

Силы и средства ПВО находятся в боевой готовности, заверил губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что возгорание, возникшее в порту Усть‑Луга в результате атаки беспилотного летательного аппарата, успешно локализовано. По словам главы региона, на остальных затронутых объектах работы по устранению последствий завершены.

Александр Дрозденко уточнил, что для тушения пожара в порту были оперативно привлечены дополнительные силы и средства пожаротушения из Ленинградской области и Санкт‑Петербурга. В ликвидации огня участвовали, в том числе, два пожарных поезда — они обеспечили бесперебойную подачу воды и помогли взять ситуацию под контроль в кратчайшие сроки.

Ещё один инцидент зафиксирован в населённом пункте Систо‑Палкино: обломки БПЛА повредили жилой дом. Губернатор отметил, что администрация Ломоносовского района уже подключилась к решению проблемы — с пострадавшими владельцами жилья ведётся индивидуальная работа. Власти оценивают ущерб и прорабатывают варианты оказания необходимой помощи, включая временное размещение и ремонт повреждённого имущества.

Глава региона также подчеркнул, что силы противовоздушной обороны остаются в состоянии боевой готовности. Военные и экстренные службы усилили мониторинг воздушного пространства над регионом и готовы оперативно реагировать на любые угрозы.

