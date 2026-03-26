После атаки БПЛА в Кронштадте восстановили остекление пострадавших домов

В Кронштадте практически завершены восстановительные работы после ночной атаки беспилотника. Как стало известно "Петербургскому дневнику", почти все выбитые стекла в поврежденных жилых домах уже заменены.

Инцидент произошел 25 марта в 6:00. Благодаря работе систем ПВО, атака была успешно отражена. Повреждения оказались локальными: выбиты окна в нескольких домах, а также разбито около 16–18 автомобилей. По данным администрации района, жертв и пострадавших нет.

Губернатор Александр Беглов и вице-губернатор Евгений Разумишкин лично проконтролировали ход ликвидации последствий. На месте был развернут пункт обогрева с горячим питанием, все службы работали слаженно и оперативно. Сейчас восстановительные мероприятия курирует районное Жилищное агентство.

Ранее глава администрации Кронштадтского района сообщил о последствиях атаки БПЛА.

