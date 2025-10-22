В Ленобласти объявили отбой воздушной опасности после атаки БПЛА
Сегодня, 12:47
В Ленобласти объявили отбой воздушной опасности после атаки БПЛА

Ограничения действовали, в частности, в Волховском, Киришском и Тихвинском районах

В 12:47 29 марта в Ленинградской области объявили отбой воздушной опасности. Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщал об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Волховском, Киришском и Тихвинском районах, а также предупреждал о возможном понижении скорости мобильного интернета. Аэропорт Пулково на время действия режима работал только на приём воздушных судов.

Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена 29 марта в 12:00. Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта Пулково. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. В период действия режима авиагавань работала только на приём воздушных судов. Статус рейсов можно было отслеживать на онлайн-табло аэропорта или уточнять у представителей авиакомпаний.

Ранее Piter.TV сообщал, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили над территорией Ленинградской области 36 беспилотников. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

