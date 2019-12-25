В Подмосковье из-за повреждения сети без света остались 5 тысяч потребителей

"Мособлэнерго" сообщили о повреждении оборудования вышестоящей сетевой организации в Павлово-Посадском филиале.

Более пяти тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов попали под отключение электроэнергии на территории Ликино-Дулево и Орехово-Зуево в Московской области. Соответствующими сведениями с общественностью поделились через социальные сети представители пресс-службы компании "Мособлэнерго". Специалисты уточнили, что из строя вышло оборудование вышестоящей сетевой организации в Павлово-Посадском филиале. Таким образом с 05:30 утра по местному времени 18 августа 2026 года в регионе установлен особый режим работы.

Для проведения восстановительных работ задействованы бригады и направлены 35 ПЭС АО "Мособлэнерго" (17 МВт). Прогнозируемое время восстановления электроснабжения составляет порядка двух часов. пресс-служба "Мособлэнерго"

Эксперты пояснили, что из-за повреждения воздушной линии электропередачи обломками БПЛА Вооруженных сил Украины произошло отключение электроснабжения в деревнях Матвеевское, Лопаткино, Александровка, СНТ "Ветеран", СНТ "Фронтовик", СНТ "Романцево", СНТ "Радуга", а также в поселке Лесные Поляны, где располагается котельная.

Воробьев рассказал о помощи в восстановлении домов и школ в новых регионах.

Фото: Макс / Мособлэнерго