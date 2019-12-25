Воробьев рассказал о помощи в восстановлении домов и школ в новых регионах

В рамках федеральной программы в ДНР, Запорожской и Херсонской областях восстанавливаются социальные учреждения, жилые дома, больницы, электросети и другие объекты.

Московская область в настоящее время продолжает восстанавливать объекты инфраструктуры в городе Мариуполе, Новоазовском и Тельмановском округах Донецкой народной республики и других территориях. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru". Чиновники из пресс-службы губернатора Андрея Воробьева уточнили, что местные специалисты ремонтируют в новых регионах страны школы, детские сады, медицинские учреждения, дороги и коммунальные сети. В 2026 году в планах говорится о том, что в порядок будут приведены еще 200 жилых домов и 150 культурных учреждений. В прошлом году рабочие привели в порядок около 400 объектов, а за все время таких мероприятий — около полутора тысяч.

Все эти годы работаем сообща, вносим свою лепту, как и другие регионы. Считаем это необходимым, потому что и школы, и детские сады, и муниципальные и региональные дороги, которые мы помогаем восстанавливать, безусловно, очень важны. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

В 2026 году году в новых регионах в порядок рабочие из Подмосковья приведут пять социальных учреждений. Весной новый облик получит Красноармейская школа Новоазовского округа. Один из ее корпусов ранее оставался в аварийном состоянии, поэтому строителии его фактически возвели заново. После ремонтных мероприятий в сентябре откроется Тельмановская больница. В будущем преображения затронут Виноградненскую и Новоазовскую школы, школу под номером 44 в Макеевке и образовательное учреждение, размещенное в селе Безыменном.

Также в прошлом году рабочие восстановили в регионе пять мостов, в том числе переправы через реку Грузский Еланчик, расположенные в селах Розы Люксембург и Витава, а также через канал Кривокосского лимана в поселке Обрыв. Транспортное движение запустилось еще по двум объектам Мариуполя. Ранее специалисты из Московской области привели в порядок более 100 автобусных остановок. В сфере энергетики сотрудники "Мособлэнерго" завершили обновление электроснабжения в Новоазовском округе. Территория получила современные распределительные сети, укрепленные опоры, трансформаторы и восстановленые участки линий. В Широкине рабочие отремонтировали свыше 48 километров сетей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области