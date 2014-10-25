В Подмосковье рассказали о том, как преобразится Опалиховский лесопарк

Власти Московской области раскрыли нововведения, которые ждут отдыхающих.

Второй этап благоустройства Опалиховского лесопарка запланировали в Красногорске. Там обустроят лыжную трассу и падел-центр для активного отдыха жителей. Ранее на территории установили детские площадки и тренажеры. Соответствующей информацией поделились журналисты с телеканала "360.ru". Известно, что на территории появится лыжероллерная трасса. Она соединит между собой стадион "Зоркий" и микрорайон "Изумрудные холмы". Строители обустроят судейскую комнату, а также разместят крытый павильон для тренировок и воркаут-площадку для занятия физической культурой. Дополнительно отдыхающие получат возможность играть в падел-теннис в отведенной для этого зоне. Также власти региона обещают, что на участке появится туалет, комната матери и ребенка и пост охраны. В целях безопасного нахождения граждан по всему парку будут находиться уличные светильники и камеры видеонаблюдения.

Напомним, что Опалиховский лесопарк представляет из себя одно из самых популярных мест отдыха жителей и гостей подмосковного Красногорска. На первом этапе благоустройства специалисты проработали участок, расположенный около микрорайона "Изумрудные холмы". Там рабочие установили детские площадки, сформировали пространство для занятий спортом, а также установили сцену с местами дли зрителей и деревянным настилом. Все мероприятия были организованы при учете пожеланий местного населения.

Фото: 360.ru