Воробьев: 3-й модуль программы "Герои Подмосковья" посвятят госуправлению

Очередной модуль программы власти посвятили региональному и муниципальному управлению.

Третий учебный модуль программы "Герои Подмосковья" начался в Солнечногорске. Его посвятят региональному и муниципальному управлению. Финалисты проекта посетят лекции и будут выполнять практические задания под руководством экспертов, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". В СМИ сообщили, что на протяжении десяти дней в мастерской управления "Сенеж" будут выступать преподаватели РАНХиГС и представители регионального правительства. Эксперты расскажут участникам о различных направлениях работы в администрации. В том числе речь идет о лекциях о развитии транспортной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, социальной политике, искусственном интеллекте (ИИ) и прочем.

Преподаватели, эксперты расскажут, в том числе, об использовании технологий ИИ, поделятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Напомним, что проект "Герои Подмосковья" направлен на подготовку высококвалифицированных рабочих кадров из числа участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти. Также бывшие бойцы смогут находиться на руководящих позициях в коммерческих структурах. Известно, что образовательная программа создавалась представителями Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Финалисты мероприятия уже прошли два модуля. Они были посвящены государственной политике и системе управления, а также экономике и финансам. После каждого из них бойцы проходили стажировку под руководством у наставников. Таковыми стали руководители округов, депутаты Государственной думы и Московской областной думы и представители правительства.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области