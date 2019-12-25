Раскрыты подробности о ФОК с ледовой ареной, который откроют в Кашире

Объект создается в регионе по государственной программе "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры".

Спортивный комплекс с крытым катком построят на Парковой улице в Кашире Московской области. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru". В СМИ заметили, что ремонтные работы специалисты планируют завершить в 2026 году. После ввода объекта в эксплуатацию взрослые и дети получат возможность заниматься там спортом в комфортных условиях. В общей сложности территория двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса составит более пяти тысяч квадратных метров. Ключевой особенностью помещения станет крытый каток больших размеров.

Современный спортивный центр будет разделен на четыре функциональных блока: входную группу для посетителей, ледовую площадку, зону технической подготовки хоккеистов и помещения для обслуживания атлетов, включая медицинский кабинет. Заниматься на арене смогут все желающие в рамках массовых катаний, а также хоккеисты.

Благодаря народной программе партии для каширян и жителей соседних округов будет открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Выполнение работ планируется завершить в 2026 году, но из-за корректировок в проектно-сметной документации сроки ввода могут быть увеличены. Игорь Кручинин, муниципальный координатор партпроекта "Детский спорт"

Фото: пресс-служба губернатора Московской области