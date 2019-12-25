Воробьев: обновленную Каширскую ГРЭС запустят в 2028 году

В Подмосковье рассказали о модернизации энергопроектов региона.

На территории Московской области продолжается масштабное обновление местной энергетической системы. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". В СМИ пояснили, что Каширская ГРЭС после модернизации станет одним из ключевых поставщиков электричества для региона. В рамках проекта на площадке строители возведут три современных блока. У двух из них заявлена мощность по 450 мегаватт каждая. Они будут введены в эксплуатацию в 2028 году. А последний энергоблок на 480 мегаватт будет запущен только в 2030.

В начале XX века Каширская ГРЭС обеспечила прорыв, индустриализацию огромного Московского региона. Сейчас технологии изменились. Мы каждый год бьем пики по электропотреблению — цифровая экономика, новые предприятия нуждаются в электричестве. Сегодня нет региона, который бы не испытывал большой запрос и по центрам обработки данных. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Чиновник заметил, что обновление станции позволит властям более стабильно поставлять электричество в столицу, а также предприятиям. В проекте полностью задействованы отечественные инженеры, конструкторы, строители. Также сообщается о том, что все ключевые агрегаты для станции — генераторы, трансформаторы и турбины — произведены на территории нашего государства. В частности, современные газовые турбины весом около 200 тонн выпускают в Санкт-Петербурге на заводе "Силовые машины".

