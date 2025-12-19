Воробьев рассказал о подготовке операторов БПЛА в Подмосковье

Глава российского региона посетил высшее общевойсковое училище.

На территории Московской области проводится специализированная подготовка операторов дронов для участия в специальной военной операции. С рабочим визитом местное учреждение посетил губернатор Андрей Воробьев. Соответствующей информацией поделились журналиcты телеканала "360.ru". В СМИ отметили, что занятия по БПЛА проходят на базе высшего общевойскового командного училища. Факультет для войск беспилотных систем заработал там с сентября 2024 года. Больше половины курсантов в роте будущих командиров подразделений беспилотных летательных устройств являются бывшими участниками СВО.

Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

На базе училища расположены два тактических полигона, на территории которых куранты на практике отрабатывают ведение боя, штурм зданий и населенных пунктов в условиях, приближенных к реальным. Бойцы учатся оказывать первую помощь и эвакуировать раненых. Мероприятия проводятся как в дневное, так и ночное время суток. Одним из инструкторов данного факультета в Московской области стал лауреат премии губернатора "Мы рядом. Доброе дело" Ян Еловский. Мужчина помогает Донбассу более десяти лет, а бойцов он учит тактической медицине.

Напомним, что операторов БПЛА в Подмосковье готовят в нескольких учреждениях. Среди них также центр "Витязь" в Балашихе. Программа формировалась по запросу, пришедшего с линии фронта. Обучение у курсантом там проводится на протяжении 30 дней. Оно включает в себя как теорию, так и работу на симуляторах. Дополнительно курсанты собирают БПЛА, проходят полевую практику. Инструкторами выступают бывшие бойцы СВО.

Воробьев: еще 10 тысяч камер установят в Подмосковье в 2026 году.

Фото: Telegram / Воробьев LIVE