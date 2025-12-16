Два человека ранены при атаке дронов на АЗС и ТЦ в Брянской области

Егор Ковальчук раскрыл подробности о состоянии пострадавших.

Два человека были ранены при ударе Вооруженных сил Украины по торговому центру и автозаправочной станции (АЗС), расположенных в поселке Климово на территории Брянской области. Соответствующее заявление своим подписчикам сделал местный временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Егор Ковальчук. Чиновник выразил пожелания скорейшего выздоровления пациентам. Он уточнил, что они пострадали из-за удара, свершенного противниками FPV-дронами.

Удар нанесен по АЗС и торговому центру. Ранены два мирных жителя. Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Егор Ковальчук, глава региона

Врио губернатора пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

За неделю из-за атак ВСУ погибли 43 мирных жителя России.

Фото: Макс / Егор Ковальчук