За неделю из-за атак ВСУ погибли 43 мирных жителя России

За минувшую неделю от преднамеренных атак ВСУ пострадало 277 мирных жителей, из которых 43 погибли. По гражданским объектам боевики выпустили 4 743 боеприпаса, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ранены 234 человека, в том числе 18 детей, погибли 43 человека
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ
Наибольшее число пострадавших среди гражданского населения зарегистрировали в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской и Брянской областях. Основной причиной ранений и гибели людей стали атаки украинских дронов.
Самым тяжелым по своим трагическим последствиям стал удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР. Жертвами атаки стали 8 мирных жителей. Дипломат отметил, что нацисты намеренно создают невыносимые условия для жизни в российских регионах и запугивания населения.
В минувший понедельник ВСУ атаковали в Крыму пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. Жертвой удара стал помощник машиниста.
Фото: Родион Мирошник/ Telegram
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