Подавляющее большинство людей — 94 процента — были ранены при атаках беспилотников.

За минувшую неделю от преднамеренных атак ВСУ пострадало 277 мирных жителей, из которых 43 погибли. По гражданским объектам боевики выпустили 4 743 боеприпаса, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Ранены 234 человека, в том числе 18 детей, погибли 43 человека Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Наибольшее число пострадавших среди гражданского населения зарегистрировали в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской и Брянской областях. Основной причиной ранений и гибели людей стали атаки украинских дронов.

Самым тяжелым по своим трагическим последствиям стал удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР. Жертвами атаки стали 8 мирных жителей. Дипломат отметил, что нацисты намеренно создают невыносимые условия для жизни в российских регионах и запугивания населения.

В минувший понедельник ВСУ атаковали в Крыму пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. Жертвой удара стал помощник машиниста.

Фото: Родион Мирошник/ Telegram