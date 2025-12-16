Задержанный за подготовку теракта в Москве иностранец сам связался со СБУ

Мужчина планировал поехать в Молдавию для обучения сборке взрывного устройства.

Иностранец, которого задержали за подготовку теракта в отношении сотрудника Минобороны РФ в Москве, три года нелегально проживал в Испании. Потом его забросили в Россию, рассказал мужчина на допросе ФСБ.

Ведомство установило, что 35-летний иностранец приехал в страну в феврале этого года, у себя на родине он находился в розыске. Перед совершением теракта в столице мужчина планировал поездку в Молдавию, чтобы пройти обучение сборке взрывного устройства.

По словам задержанного, ему посоветовали обратиться к сотруднику СБУ, в ходе разговора тот пообещал за выполнение ряда задач помочь с оформлением европейских документов.

Встреча с украинским куратором произошла в Польше, злоумышленнику передали деньги на съемную квартиру, а также координаты тайника с пистолетом Макарова с глушителем и 16 патронами. Оружие он нашел в лесополосе в 150 километрах от Москвы.

По заданию украинских спецслужб мужчину должен был ликвидировать российского военнослужащего, используя огнестрельное оружие. В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении сотрудника Минобороны.

Фото: Magnific