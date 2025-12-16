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Музаев: число родителей - наблюдателей на ЕГЭ в 2026 году достигнет рекорда
Сегодня, 12:26
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Музаев: число родителей - наблюдателей на ЕГЭ в 2026 году достигнет рекорда

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Глава Рособрнадзора рассказал о достижении нового рекорда.

В 2026 году на российской территории около 24 тысяч родителейбудут следить за проведением единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующее заявление сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Чиновник из профильного ведомства заметил, что речь идет о новом рекорде. Он добавил, что в прошлом году  в мониторинге были задействованы свыше 18 тысяч родителей.

Планируем, что в этом году 24 тысячи родителей примут участие и будут наблюдателями не за детьми, а за нами, за организаторами экзаменов. Они имеют возможность по платформе обратной связи сигнализировать нам свои претензии.

Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Эксперт добавил, что сейчас родители находятся на входе в пункты проведения экзаменов и не видят того, что происходит в аудиториях. Однако каждое их замечание отрабатывается и проходит проверку при просмотре видеозаписей с места событий.

Глава Рособрнадзора призвал изменить домашние задания из-за развития ИИ.

Фото: Telegram / ТАСС

Теги: анзор музаев, егэ, рекорд, родители, рособрнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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