Силач Денис Вовк установил мировой рекорд на "Газпром Арене"

Петербургский атлет Денис Вовк впервые в мире в одиночку сдвинул выкатное поле стадиона. Достижение официально зарегистрировали представители Международного союза стронгмена.

На "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге установлен мировой рекорд. Атлет Денис Вовк сумел самостоятельно привести в движение выкатное поле стадиона, став первым человеком, выполнившим подобное испытание в одиночку.

Во время попытки спортсмен заменил 6 из 32 тяговых механизмов, которые обычно используются для перемещения конструкции. На них приходится нагрузка около 1,5 тыс. тонн. За 81 секунду Вовк сдвинул поле на 4,05 м.

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Зенит", результат официально зарегистрировали представители Международного союза стронгмена силового экстрима, подтвердив, что ранее подобных достижений не фиксировалось.

Выкатное поле "Газпром Арены" считается одной из самых сложных инженерных конструкций такого типа в мире. Благодаря установленному рекорду объект вошел в историю не только как уникальное техническое сооружение, но и как площадка для мирового достижения. Для Дениса Вовка это не первый подобный успех. В 2024 году он первым в мире сдвинул с места 650-тонный поезд "Сапсан", протащив его на 1,48 м за 37 секунд. Ранее спортсмен также устанавливал мировые рекорды, буксируя самолет.

Фото: ФК "Зенит"