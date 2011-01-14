На "Газпром Арене" в Петербурге провели масштабные учения спасателей

Экстренные службы отработали действия при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на крупном объекте.

В Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоялись масштабные межведомственные учения по спасению людей при чрезвычайных ситуациях. За тренировкой наблюдали представители уполномоченных органов государств-членов ОДКБ.

В учениях приняли участие пожарно-спасательные подразделения, силовые структуры и службы жизнеобеспечения. Участники отработали совместные действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на объекте с массовым пребыванием людей. Тренировка проходила в несколько этапов и включала отработку наиболее сложных сценариев развития экстренных ситуаций.

По легенде, во время концерта на стадионе произошло возгорание. После срабатывания автоматической противопожарной системы были включены системы дымоудаления и оповещения, а пожарные приступили к ликвидации условного пожара и эвакуации людей. Далее по сценарию произошел условный взрыв пиротехнического оборудования, подготовленного для мероприятия. В результате часть конструкций получила повреждения, а выходы оказались заблокированы. Спасатели провели поисковые работы, использовали альпинистское оборудование и разобрали завалы для эвакуации пострадавших и обеспечения проезда техники.

Практическая часть продолжилась на акватории, где участники отработали взаимодействие служб при обеспечении безопасности на воде, спасении людей и ликвидации пожаров на судах и в прибрежной зоне. Всего в тренировке участвовали около 80 единиц техники, более 200 специалистов и свыше 1000 статистов. За ходом учений наблюдал глава МЧС России Александр Куренков, который положительно оценил уровень подготовки подразделений.

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Фото: пресс-служба МЧС России