Трансляция Алых парусов побила рекорд с 48 млн зрителей

Праздник выпускников "Алые паруса", прошедший в Петербурге 27 июня, установил новый рекорд по числу зрителей. По данным организаторов, трансляцию "Пятого канала" посмотрели почти 50 миллионов человек. Телевизионный охват водно-пиротехнического шоу и концерта на Дворцовой площади, включая международную орбиту вещания, составил 28 миллионов зрителей. Ещё около 20 миллионов человек присоединились к просмотру в интернете.
Особый успех зафиксирован в социальной сети "Одноклассники": трансляция набрала почти 14 миллионов просмотров, что стало абсолютным рекордом для платформы. Впервые в истории праздника прямую трансляцию синхронно переводили на три иностранных языка — английский, китайский и вьетнамский, что подтвердило высокий международный интерес к событию.
"Алые паруса" были возрождены в 2005 году по инициативе Акционерного банка "Россия", правительства Санкт-Петербурга и "Пятого канала" после долгого перерыва. Организаторы отметили, что праздник вновь подтвердил статус главного события для российских выпускников.
Ранее мы сообщили о том, что после "Алых парусов" улицы Петербурга очистили в усиленном режиме.
Фото: Piter.TV
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