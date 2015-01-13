Трансляция Алых парусов побила рекорд с 48 млн зрителей

Праздник выпускников 27 июня побил собственный рекорд по числу зрителей. Телевизионный охват составил 28 миллионов человек, ещё 20 миллионов посмотрели шоу онлайн. Впервые трансляцию синхронно переводили на три иностранных языка.

Праздник выпускников "Алые паруса", прошедший в Петербурге 27 июня, установил новый рекорд по числу зрителей. По данным организаторов, трансляцию "Пятого канала" посмотрели почти 50 миллионов человек. Телевизионный охват водно-пиротехнического шоу и концерта на Дворцовой площади, включая международную орбиту вещания, составил 28 миллионов зрителей. Ещё около 20 миллионов человек присоединились к просмотру в интернете.

Особый успех зафиксирован в социальной сети "Одноклассники": трансляция набрала почти 14 миллионов просмотров, что стало абсолютным рекордом для платформы. Впервые в истории праздника прямую трансляцию синхронно переводили на три иностранных языка — английский, китайский и вьетнамский, что подтвердило высокий международный интерес к событию.

"Алые паруса" были возрождены в 2005 году по инициативе Акционерного банка "Россия", правительства Санкт-Петербурга и "Пятого канала" после долгого перерыва. Организаторы отметили, что праздник вновь подтвердил статус главного события для российских выпускников.

Ранее мы сообщили о том, что после "Алых парусов" улицы Петербурга очистили в усиленном режиме.

Фото: Piter.TV