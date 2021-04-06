Copernicus Marine рассказало о причинах такого события.

Средняя температура поверхности Мирового океана за июнь 2026 года достигла исторического максимума. Соответствующими статистическими данными с общественностью поделились представители европейской службы мониторинга за обстановкой Copernicus Marine. Иностранные эксперты заметили, что речь идет о температуре в районе 20, 98 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд для июня фиксировался только в 2024 году, тогда термометры показали отметку в 20,89 градусов по Цельсию). Повышение данного показателя в текущий момент обусловлено совокупным влиянием глобального потепления на планету и воздействием климатического явления Эль-Ниньо.

Учитывая такие показатели температуры океана и приближающееся явление Эль-Ниньо, в ближайшие месяцы мы, вероятно, станем свидетелями новых рекордов. Карло Буонтемпо, директор службы Copernicus по изменению климата

Согласно оценкам региональных специалистов, первое полугодие текущего года было вторым самым теплым за всю историю наблюдений. На первом месте оказалось лето 2024 года.

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