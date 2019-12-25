В Петербурге девять выпускников сдали три ЕГЭ на 300 баллов

Петербург установил новый рекорд по итогам ЕГЭ: сразу девять выпускников набрали по 300 баллов за три экзамена, а общее число стобалльных результатов стало максимальным за последние десять лет.

Петербург установил новый рекорд по результатам ЕГЭ: в 2026 году сразу девять выпускников набрали максимальные 300 баллов по трем экзаменам. Ранее за один год таких результатов в городе добивались не более двух человек, пишет КП-Петербург.

Об итогах экзаменационной кампании рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. По ее словам, рекордным стало не только число выпускников с тремя стобалльными результатами, но и количество тех, кто набрал по 200 баллов — таких оказалось 80 человек.

Также в городе зафиксировали 818 результатов на 100 баллов по отдельным предметам. Это самый высокий показатель за последние десять лет. Предыдущий максимум составлял 550 стобалльных результатов.

Как отметила Потехина, итоговая статистика еще может измениться, поскольку продолжаются резервные дни сдачи экзаменов. В них участвуют, в частности, выпускники колледжей, планирующие поступление в вузы, а также те, кто не смог присутствовать на экзаменах в основные сроки. По словам вице-губернатора, заметной тенденцией стала высокая активность выпускников при подаче апелляций и пересдачах. Несмотря на риск снижения результата, значительная часть школьников стремится улучшить свои показатели. При этом около 80 процентов участников пересдачи смогли повысить итоговые баллы.

Отдельно Потехина отметила рост интереса к профильной математике. В 2026 году этот уровень экзамена выбрали 66 процентов выпускников Петербурга. Город остается единственным регионом страны, где более половины участников ЕГЭ отдают предпочтение профильной математике. По словам вице-губернатора, такая динамика связана с курсом на развитие естественно-научного образования и подготовку кадров для научной и промышленной сфер.

Глава Рособрнадзора призвал изменить домашние задания из-за развития ИИ.

Фото: Piter.tv