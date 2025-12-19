Воробьев: еще 10 тысяч камер установят в Подмосковье в 2026 году

Он напомнил, что около 167 тысяч камер подключили к системе "Безопасный регион" в регионе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что еще 10 тысяч камер установят в регионе в 2026 году. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев напомнил, что около 167 тысяч камер подключили к системе "Безопасный регион" в Подмосковье. По его словам, с помощью камер удалось раскрыть 3,3 тысячи преступлений и выявить четыре тысячи правонарушений. Также глава региона отметил .что 45 тысяч камер способны распознавать лица.

Также Воробьев напомнил, что Подмосковье уже пять лет входит в топ регионов с самым низким уровнем преступности. Он подчеркнул, что народные дружины, к которым присоединились более тысячи граждан, помогают следить за порядком.

Фото: mosreg.ru