Воробьев рассказал о важности соцопросов для развития Подмосковья

Глава Подмосковья рассказал о важности сохранения и умножения уровня доверия к местным властям среди граждан.

Оценка местными жителями из Московской области работы региональных властей — важнейший показатель, который чиновники стремятся постоянно повышать. Соответствующее заявление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано журналистами телеканала "360.ru". Чиновник объяснил, что в этом вопросе важно проводить социологические опросы. Такие исследования дают возможность проследить динамику по каждому направлению, а также оперативно реагировать на вызовы.

Вы знаете, что и по указам президента нашим ориентиром является оценка жителями всех процессов, которые происходят в регионе. От того, как проводятся мероприятия, как реализуются программы, мы видим изменения. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

На еженедельном совещании глава региона сделал акцент на работе муниципальных команд. По словам чиновника, для того, чтобы общие показатели росли, важно регулярно отслеживать динамику. По итогам прошло года доверие к властям испытывают 57,95 процентов местного населения. На протяжении пяти лет подряд ряд муниципалитетов демонстрируют уверенный рост. Их показатели оцениваются от 70 до 90% процентов. Речь идет об Истре, Щелкове и Лосино-Петровском. Глава российского региона Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов, в которых показатели доверия граждан необходимо повысить, вместе с профильными министерствами проработать наиболее важные для граждан темы. Мероприятия будут проводиться в формате выездных встреч.

Фото: Telegram / Воробьев LIVE