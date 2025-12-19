Воробьев заявил, что в Подмосковье выдадут еще 200 сертификатов на соципотеку

Среди тех, кто получит новые сертификаты, есть врачи, педагоги, молодые ученые и тренеры.

В Подмосковье выдадут еще 200 сертификатов на социальную ипотеку для врачей и учителей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев отметил, что по программе соципотеки новое жилье уже приобрели более 3,5 тысячи семей. Среди тех, кто получит новые сертификаты, есть врачи, педагоги, молодые ученые и тренеры. Глава Подмосковья подчеркнул, что власти намерены строить новые школы и больницы, а также привлекать новых профессионалом на долгосрочную перспективу.

Заявки на участие в программе соципотеки будут принимать с 15 января по 27 февраля. Подать их могут учителя и молодые педагоги со стажем не менее трех лет. С 26 января начнется прием заявок от медиков.

Фото: mosreg.ru