Юрист объяснила, когда непогода считается уважительной причиной не выйти на работу

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева объяснила, когда непогода считается уважительной причиной не выйти на работу. Об этом она рассказала телеканалу "360".

Юрист прокомментировала заявление Федерации независимых профсоюзов России, согласно которому в случае серьезной непогоды можно не выйти на работу, поставив об этом в известность работодателя. Яковлева напомнила, то по закону не выходить на работу можно в выходные и праздничные дни. В остальных случаях это зависит от решения работодателя, какую причину стоит считать уважительной.

Яковлева отметила, что в условной Москве, где, несмотря на сильный снегопад, продолжается движение, пропуск рабочего дня из-за непогоды будет признан неуважительной причиной. Но если человек живет далеко от места работы и в глухой деревне, то у него могут быть основания пропустить рабочий день. Однако эксперт добавила, что при меньшем количестве отработанных дней человек получит меньшую зарплату за месяц.

Фото: Piter.tv