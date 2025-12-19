По ее словам, в России необходимо строить новые перинатальные центры, но не в ущерб малым городам и районам.

Депутат Госдумы Нина Останина указала на проблемы в системе родовспоможения. Об этом она заявила телеканалу "360".

По словам депутата, в России необходимо строить новые перинатальные центры, но не в ущерб малым городам и районам. Останина подчеркнула, что женщины в этих местах лишены возможности "и консультироваться на ранних сроках беременности, и родить ребенка".

Депутат отметила, что летом прошлого года посещала Иркутскую область и узнала про случай, когда женщина из Ангарска была вынуждена ездить в Иркутск на роды в перинатальный центр. Она также поддержала предложение по увеличению сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей. Останина выразила уверенность, что все депутаты поддержат такую инициативу.

Фото: Piter.tv