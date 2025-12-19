Жители Камчатки пожаловались на сугробы после двух циклонов

Многие люди не могут выйти из подъездов из-за последствий циклонов.

Жители Камчатки пожаловались на глубокие сугробы после двух циклонов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что в некоторый районах Камчатки не убирали и не вывозили снег после того, как 27 декабря прошел первый циклон. С наступлением второго циклона местами образовались сугробы высотой больше трех метров. По словам одной из жительниц Петропавловска-Камчатского, из-за большого количества снега отменили автобусы.

Также сообщается, что многие люди не могут выйти из подъездов из-за последствий циклонов. Дороги глубоко скрыты под снегом. Водители также не выезжают на улицы.

Видео: 360.ru