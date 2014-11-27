МЧС: из-за непогоды погиб ребенок, пострадали более 30 человек

Один ребенок погиб из-за сложных погодных условий в четырех округах страны. Также пострадали более 30 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Речь идет о Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Спецслужбы сообщают о 5 пострадавших несовершеннолетних, один из них погиб, четверых доставили в лечебные учреждения.

Напомним, что ранее на территории Москвы и Подмосковья ввели оранжевый уровень опасности. Высота снежного покрова достигла 10 сантиметров. Ранее с журналистами нашей редакции делились кадрами природных катаклизмов. Из-за густого слоя осадков сложно передвигаться по улицам. Есть информация, что временно приостановили работу сервисов каршеринга и электросамокатов.

Также поступали данные, что аэропорты Москвы работают в штатном режиме. Внуково, Шереметьево и Жуковский продолжают принимать и отправлять рейсы в условиях сложных погодных условий. С начала суток они обслужили почти 650 рейсов. Присутствуют незначительные задержки некоторых вылетов. Пассажирам рекомендуют мониторить онлайн-табло.

