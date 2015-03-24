Минтранс: аэропорты Москвы работают в штатном режиме в условиях непогоды

С начала суток три воздушные гавани столицы обслужили поти 650 рейсов.

Шереметьево, Внуково и Жуковский в Москве работают в штатном режиме. Самолетов, которые бы не обслужили воздушные гавани на посадку, не было. Аэропорты продолжают принимать и отправлять рейсы в условиях сложных погодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

С начала суток к 14:00 три аэрогавани обслужили 646 рейсов: 347 – на вылет, 299 – на прилет. Для работы привлекли дополнительный персонал. Все службы готовы к усиленному режиму и оснащены необходимыми средствами и техникой для обслуживания самолетов.

Ранее Piter.tv публиковал кадры московских читателей, где видно густой снежный покров. В столице и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности. Приостановлены аренды каршеринга и электросамокатов. Спецслужбы сообщают, что в течение дня прогнозируются налипание мокрого снега на провода и деревья, а также сильные осадки. Автомобилистов просят не парковать автомобили под деревьями.

