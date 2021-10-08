"Деревья падают на машины и вырывает зонт из рук": видео 10-сантиметрового снежного покрова в Москве

Сообщается о приостановке работы сервисов каршеринга и электросамокатов, а также задержке рейсов из Внуково.

Московские читатели Piter.tv делятся кадрами природных катаклизмов в столице. На них видно, что пройти по придомовой территории сложно из-за количества осадков. Высота снежного покрова 27 апреля достигла десяти сантиметров. По данным Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности.

Кадры, которые оказались в распоряжении наших журналистов, сделали жители подмосковного города Мытищи. По их словам, из-за густого слоя осадков сложности с передвижением по территории частного дома испытывают и жители, и их домашние любимцы. Вечером они планируют достать лопаты и начать уборку снега.

Спецслужбы сообщают, что в течение сегодняшнего дня прогнозируются налипание мокрого снега на провода и деревья, а также сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Предупреждение ввели до трех часов ночи 28 апреля.

Ветер такой, что зонт вырывает, слякоть, снег, гололед. Много деревьев сломало и вырвало, они падают на машины во дворе и царапают, мнут их. Мария Кокоурова, житель Москвы, читатель Piter.tv

Фото: обстановка в Москве (Мария Кокоурова)

Из-за сложной обстановки на дорогах временно приостановили аренду автомобилей с летней резиной и электросамокатов.

Фото: упавшее на автомобиль дерево (ДТП и ЧП / Москва и МО Онлайн / МСК)

Водителей просят не парковать машины рядом с деревьями. Также, по данным онлайн-табло аэропорта Внуково, задержан ряд рейсов, в том числе, вылетающих в Сочи, Петербург и Махачкалу.

Фото: скриншот онлайн-табло Внуково.

Ранее сообщалось, что зимняя погода постепенно уходит из Северной столицы.

Фото и видео: читатели Piter.tv (Наталия Чепцова, Дарья Дубровина, Мария Кокоурова)

Фото автомобиля: ВКонтакте / ДТП и ЧП / Москва и МО Онлайн / МСК