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В выходные в Петербурге пройдут небольшие дожди
Сегодня, 10:45
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В выходные в Петербурге пройдут небольшие дожди

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Днем в воскресенье осадков снова не будет.

Через Петербург в ночь с 6 на 7 июня пройдет атмосферный фронт с запада, который принесет немного дождей. Днем в воскресенье осадков снова не будет, сообщил синоптик Александр Колесов.

После атмосферного фронта станет прохладнее, хотя это относительно. Фон температуры понизится и составит +20…+25 градусов. 

Дождей сейчас мало по всему нашему региону, но будут впереди отдельные дожди кратковременного характера. А вот то, что солнца много в эти дни, позволяет достаточно быстро прогревать воду. 

Александр Колесов, синоптик 

В Неве температура воды пока +14 градусов, в акватории Финского залива – до +16…+19 градусов. 

Ранее мы рассказывали о том, что среднемесячная температура в мае в Северной столице составила +12,3 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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