В выходные в Петербурге пройдут небольшие дожди

Днем в воскресенье осадков снова не будет.

Через Петербург в ночь с 6 на 7 июня пройдет атмосферный фронт с запада, который принесет немного дождей. Днем в воскресенье осадков снова не будет, сообщил синоптик Александр Колесов.

После атмосферного фронта станет прохладнее, хотя это относительно. Фон температуры понизится и составит +20…+25 градусов.

Дождей сейчас мало по всему нашему региону, но будут впереди отдельные дожди кратковременного характера. А вот то, что солнца много в эти дни, позволяет достаточно быстро прогревать воду. Александр Колесов, синоптик

В Неве температура воды пока +14 градусов, в акватории Финского залива – до +16…+19 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что среднемесячная температура в мае в Северной столице составила +12,3 градусов.

Фото: Piter.TV