Минору Кихара оценил заявление РГО о территории Южных курильских островов.

Японское национальное правительство уточнит все детали и даст ответ на российские планы присвоить имена разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко двум безымянным островам, которые находятся в составе Малой Курильской гряды. Соответствующей информацией местным журналистами сообщил в ходе брифинга генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара. Пресса задала чиновнику вопрос от отношении властей из Токио к тинициативе Русского географического общества (РГО) о планах присвоить имена Зорге и Рубленко двум территориям.

Нам известно об упомянутом заявлении. Правительство при каждой возможности доводит до российской стороны позицию Японии по северным территориям. ... мы намерены прежде всего установить точные факты, а затем действовать надлежащим образом исходя из позиции Японии по проблеме. Минору Кихара, генсек кабмина Японии

Напомним, что на официальном сайте РГО сообщается о том, что в начале июля 2026 года на Малой Курильской гряде состоялась масштабная историко-географическая экспедиция сахалинского областного отделения общества. Участники данной экспедиции обследовали и подготовили к официальному имянаречению два безымянных острова. Таким образом в ближайшее время земли получат имена Героев Советского Союза Рихарда Зорге и Ивана Рубленко.

В Японии заявили, что придают большое значение укреплению сотрудничества с НАТО.

Фото и видео: YouTube / Ripbanwinkle