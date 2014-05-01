Главными подарками судьбы петербуржцы назвали детей и саму жизнь

Исследование выявило гендерные различия во взглядах.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения. Респондентам предложили назвать главный подарок в их жизни. Согласно полученным данным, 27% опрошенных считают главным даром появление ребенка. Еще 18% участников заявили, что самым важным подарком является сама жизнь. На третьем месте с результатом 12% оказалась семья.

Любовь и встречу со второй половиной выделили лишь 3% респондентов. Такое же количество голосов набрали варианты "ум, опыт, мудрость" и здоровье. Для двоих из ста опрошенных (2%) главной ценностью стали работа или деньги. По 1% назвали лучшим подарком недвижимость, позитивные эмоции и свободу выбора. Другие менее популярные варианты, включая друзей, внешность и питомцев, выбрали 10% участников.

При этом 8% петербуржцев отметили, что пока не дождались от судьбы своего главного подарка. Исследование также выявило гендерные различия во взглядах: женщины значительно чаще мужчин называют главным событием рождение детей, тогда как мужчины чаще упоминают материальные блага (деньги) или заявляют, что судьба еще не преподнесла им ничего значимого.

Ранее мы сообщили о том, что 76% петербуржцев заранее предупреждают работодателя об увольнении.

Фото: Unsplash (kazuend)