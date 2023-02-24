WSJ: разведка США заявила о подготовке нападения России на НАТО

По мнению разведчиков, цель вероятного нападения на альянс заключается в попытке расколоть НАТО изнутри.

Россия якобы планирует предпринять ограниченное нападение на страну-члена НАТО, причем это может произойти в ближайшие годы. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

В публикации опираются на новые доклады американской разведки. Такие выводы прозвучали на фоне нехватки некоторых критически важных боеприпасов, необходимых для противостояния России или Китаю в случае потенциальной будущей войне. При этом Соединенные Штаты значительно сократили свои запасы из-за поставок вооружений Украине.

По мнению американских чиновников, у России есть цель — расколоть Североатлантический альянс. Поэтому возможные угрозы варьируются от кибератаки на страну НАТО или отправки вооруженных групп для оккупации территории на восточном фланге альянса. По оценкам разведки США, любые действия российской стороны якобы могут произойти в период с осени текущего года по 2029 год.

Ранее мы сообщали, что страны Запада не пытаются скрыть своих планов о готовности напасть на Россию.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)