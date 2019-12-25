Депутат Соболев: НАТО готовится захватить северо-запад России

Запад рассчитывает получить контроль над определенными российскими территориями.

Антироссийские заявления премьера Польши Дональда Туска и главы МИД Радослава Сикорского о возможности конфликта с Россией и необходимости сбивать российские ракеты над Украиной указывают на то, что НАТО планирует завладеть северо-западом России. Об этом "Газете.ru" заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

По его словам, руководство альянса видят, что ВС России связаны в зоне спецоперации. Поэтому Запад активно помогает киевскому режиму оружием, деньгами и инструкторами. Расчет европейских лидеров в том, что они смогут легко получить контроль над северо-западными территориями России.

Я думаю, что мы, безусловно, этого не допустим. Но эти разговоры не беспочвенны. Они, безусловно, информационно работают на своё население, готовя его к войне. Виктор Соболев, парламентарий

Депутат Госдумы уверен, что Польша выступает в авангарде антироссийской риторики стран НАТО, которые готовятся к войне с Россией. Поэтому такие заявления не нужно воспринимать как пустую угрозу, ведь это часть информационной подготовки.

Ранее Полянский допустил конфронтацию России с НАТО из-за атаки БПЛА на Петербург.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)