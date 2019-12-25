В Госдуме заявили о подготовке Запада к войне с Россией

На саммите страны НАТО назвали Россию угрозой в долгосрочной перспективе.

Страны Запада уже не пытаются скрыть своих планов о готовности напасть на Россию. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru.

Политик прокомментировал слова премьера Нидерландов Роба Йеттена о необходимости поддержать Украину в дальнобойных ударах по российским регионам.

Запад уже не скрывает, что под свои визги о том, что "Россия хочет на нас напасть", готовится напасть на Россию и всячески этим шумом информационным пытается это замаскировать. Андрей Колесник, депутат ГД

Политик предупредил, что со стороны России поступит соответствующая реакция. Колесник призвал лидеров Нидерландов не забывать, что страна находится "ниже уровня земли, там как раз дамба", и лучше воздержаться от рискованных заявлений. Если российские власти поверят в реальность агрессии, то "всякое может случиться", резюмировал собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что Швеция начала готовится к вторжению России и отправила на остров Готланд в Балтийском море сотни призывников.

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