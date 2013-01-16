Защищать Готланд от нападения России будет боевая группа из порядка 4 500 человек.

Швеция начала готовится к вторжению России на остров Готланд в Балтийском море. В рамках спешной ремилитаризации популярного летнего курорта для шведов на военную базу направили сотни призывников, сообщила The Guardian.

При полной мобилизации численность армии Готланда составляла 25 тысяч солдат. В 2005 году после расформирования последнего из его полков остался лишь сокращенный батальон Нацгвардии.

По мнению британских журналистов, расположенный в 275 километрах от Калининграда остров считается идеальным местом, откуда Россия могла бы атаковать НАТО. На крупнейшем острове Швеции проживает 60 858 человек. Именно здесь политические лидеры страны принимают ежегодный фестиваль демократии "Альмедален", поэтому вторжение также имело бы огромное символическое значение.

В оборонных планах Швеции на 2025-30 годы внезапное нападение на Готланд было названо одной из семи потенциальных ситуаций, требующих приоритетного планирования. По словам представителей министерства обороны Швеции, с Готланда можно контролировать морские и воздушные операции в регионе Балтийского моря и прибытие подкреплений в страны Прибалтики.

На этой неделе лидеры НАТО и глава киевского Зеленский примут участие в саммите НАТО на фоне жалоб США по поводу продолжающихся военных действий на Украине.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что все обвинения в адрес России о вторжении "абсолютно безосновательны и бездоказательны".

Фото: Magnific