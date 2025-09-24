Песков: Россия не вторгалась в воздушное пространство других стран

По его словам, все обвинения в адрес России "абсолютно безосновательны и бездоказательны"

Россия не вторгалась в воздушное пространство других стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, было ли со стороны Москвы вторжение в воздушное пространство других стран. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.

Песков отметил, что все обвинения в адрес России "абсолютно безосновательны и бездоказательны". Он напомнил про заявления Минобороны о том, что российская авиация соблюдает все нормы и правила полетов.

