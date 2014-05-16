Песков: звонок Путина и Трампа могут организовать в любой момент

По его словам, на данный момент нет четкого понимания о дате следующего контакта.

Звонок президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут организовать в любой момент. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент нет четкого понимания о дате следующего контакта. Так Песков ответил на вопрос, когда пройдет следующий этап переговоров между президентами США и РФ. Официальный представитель Кремля также ответил, поступала ли по каким-то каналам реакция от Вашингтона на заявления Путина о судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он подчеркнул, что Трамп сам выскажется по этому поводу.

