Сегодня, 13:21
Песков ответил на обвинения в адрес России после инцидента с БПЛА в Дании

По его словам, каждый раз Россия слышит голословные обвинения в свой адрес.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес России после инцидента с БПЛА в Дании. Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле отреагировали на заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту, произошедшем вечером 22 сентября. Из-за угрозы атаки дронов все вылеты и прилеты в аэропорту столицы Дании были приостановлены. Полиция и служба разведки страны назвали инцидент с беспилотниками нападением. Песков отметил, что каждый раз Россия слышит голословные обвинения в свой адрес, и их уже не стоит принимать во внимание.

Наверное, сторона, которая занимает серьезную, ответственную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что конфликт Израиля и Палестины переживает самую острую фазу.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

