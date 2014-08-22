По его словам, каждый раз Россия слышит голословные обвинения в свой адрес.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес России после инцидента с БПЛА в Дании. Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле отреагировали на заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту, произошедшем вечером 22 сентября. Из-за угрозы атаки дронов все вылеты и прилеты в аэропорту столицы Дании были приостановлены. Полиция и служба разведки страны назвали инцидент с беспилотниками нападением. Песков отметил, что каждый раз Россия слышит голословные обвинения в свой адрес, и их уже не стоит принимать во внимание.

Наверное, сторона, которая занимает серьезную, ответственную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

