В Михайловском замке представили путеводитель по эпохе Александра III

Русский музей совместно с просветительским обществом выпустил уникальный справочник по выставке, объединившей 800 экспонатов почти из двух десятков музеев страны. Издание позволит изучать наследие императора даже после демонтажа экспозиции.

В Михайловском замке презентовали путеводитель, посвященный периоду правления Александра Третьего. Издание создано на базе выставки "Эпоха Императора Александра III и ее наследие", которая завершит работу 15 июня.

Руководитель фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" историк Анна Громова пояснила, что для их организации это колоссальный труд. По словам Громовой, главная цель издания — ничего не упустить, ведь над проектом трудились почти 20 музеев, предоставивших редчайшие экспонаты. Многие из них, как отметила руководитель, не бывали на выставках уже много десятилетий. Громова добавила, что помимо бумажного путеводителя создан аудиогид, который можно получить по QR-коду, размещенному в книге. Она также сообщила, что после демонтажа выставки все 800 экспонатов промелькнут перед читателем, а 80 из них удостоены отдельного рассказа.

Среди экспонатов, которые вошли в издание, — картины, личные документы, написанные рукой царя, его вещи, а также уникальные подарки от промышленников. Речь идет об образцах пород и полезных ископаемых в богато украшенных ларцах и о чаше из императорского поезда, который пустили под откос террористы.

Директор Русского музея Алла Манилова отметила масштаб и глубину проделанной работы, которая вылилась во внушительный фолиант. Манилова подчеркнула, что подобного формата никто не создает, и этот жанр является абсолютно уникальным. По ее утверждению, издание рассчитано не только на искусствоведов и ученых, но и на широкую аудиторию, так как представляет собой просветительский материал, основанный на огромном исследовательском фундаменте.

